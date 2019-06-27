В Самаре состоится встреча с киноведом Вячеславом Шмыровым

В читальном зале Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева 95, 2 этаж) 4 июля в 19:00 состоится встреча с киноведом, членом Российской академии кинематографических искусств "Ника", членом жюри фестиваля "Кинотавр" Вячеславом Шмыровым.

Фото: администрация Самары