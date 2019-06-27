В Самаре состоится встреча с киноведом Вячеславом Шмыровым

В читальном зале Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева 95, 2 этаж) 4 июля в 19:00 состоится встреча с киноведом, членом Российской академии кинематографических искусств "Ника", членом жюри фестиваля "Кинотавр" Вячеславом Шмыровым.
Спикер приглашает к дискуссии о судьбах отечественного кинематографа. Вячеслав Шмыров постарается выделить проблемы, с которыми сталкиваются российские деятели киноискусства, и обозначить перспективы развития отечественного кинематографа в ближайшем будущем.
В рамках встречи состоится показ фильма "Кино про Алексеева" (2014, режиссер Михаил Сегал).
В организации встречи участвует музей Эльдара Рязанова.
Вячеслав Шмыров работал научным сотрудником ВНИИ киноискусства, директором культурных программ Киноцентра на Красной Пресне, главным редактором и заместителем директора Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М.Горького, директором Российского агентства "Информкино". Его статьи публиковались в журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Сеанс", "Киносценарии", "Театр", "Огонек", газетах "Культура", "Литературная газета".