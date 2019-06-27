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Кино Культура

В Самаре состоится встреча с киноведом Вячеславом Шмыровым

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В читальном зале Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева 95, 2 этаж) 4 июля в 19:00 состоится встреча с киноведом, членом Российской академии кинематографических искусств "Ника", членом жюри фестиваля "Кинотавр" Вячеславом Шмыровым.

Фото: администрация Самары

Спикер приглашает к дискуссии о судьбах отечественного кинематографа. Вячеслав Шмыров постарается выделить проблемы, с которыми сталкиваются российские деятели киноискусства, и обозначить перспективы развития отечественного кинематографа в ближайшем будущем.

В рамках встречи состоится показ фильма "Кино про Алексеева" (2014, режиссер Михаил Сегал).

В организации встречи участвует музей Эльдара Рязанова.

Вячеслав Шмыров работал научным сотрудником ВНИИ киноискусства, директором культурных программ Киноцентра на Красной Пресне, главным редактором и заместителем директора Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М.Горького, директором Российского агентства "Информкино". Его статьи публиковались в журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Сеанс", "Киносценарии", "Театр", "Огонек", газетах "Культура", "Литературная газета".

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