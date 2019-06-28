Елена Лапушкина откроет в Крутых Ключах школу искусств

В пятницу, 28 июня, глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание микрорайоне Крутые Ключи. На повестке - открытие школы искусств.

Юные музыканты и художники получат самый настоящий дворец творчества. Школа объединяет музыкальные классы, хореографические и театральные залы, залы для прослушивания, а также помещения для индивидуальных занятий. Среди множества специальностей дети смогут выбрать изобразительное искусство и музыкальный фольклор, фортепиано, скрипку, гитару, народные и духовые инструменты, академический и эстрадный вокал.

В Крутых Ключах проживает много одаренных детей, и каждый ребенок сможет выбрать занятие по душе у лучших педагогов. Кроме того, на выездном совещании у главы города шла речь о выборе площадки под строительство новой общеобразовательной школы. Елена Лапушкина посетила несколько площадок, где определила дальнейший план действий по строительству школы. Даны поручения по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры микрорайона.