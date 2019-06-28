"Корпорация развития Самарской области" подвела итоги работы за год

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Корпорация развития Самарской области" утвердило годовой отчет за 2018 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. По итогам года чистая прибыль составила 27,58 млн рублей.

Решением годового общего собрания акционеров избран совет директоров, ревизионная комиссия и утвержден аудитор ОАО "Корпорация развития Самарской области. В совет директоров вошли Азаров Дмитрий Игоревич (губернатор Самарской области), Кудряшов Виктор Владиславович (и.о. первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области), Абашин Николай Владимирович (министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области), Богданов Дмитрий Юрьевич (министр экономического развития и инвестиций Самарской области), Когтев Андрей Викторович (вице-губернатор Самарской области — полномочный представитель Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации), Прямилов Андрей Вячеславович (министр управления финансами Самарской области), Серова Ольга Александровна (заслуженный экономист Российской Федерации), Черепанов Сергей Иванович (министр имущественных отношений Самарской области).