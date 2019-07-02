Минстрой выдал разрешение на строительства детсада в ЖК "Экодолье"

Министерство строительства Самарской области выдало разрешение на строительство детского сада в ЖК "Экодолье", расположенного в с. Белозерки Красноярского района.

Напомним, вопрос о строительстве детского сада в Белозерках стоял весьма остро. Тема поднималась на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым 16 мая текущего года. Объект будет рассчитан на 140 мест по 15-25 человек в группе.

Строительство детского сада ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" по государственной программе "Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2020 года" с участием муниципального, областного и федерального бюджетов.

Ввести в эксплуатацию объект планируют в сентябре 2020 года.

Буквально 27 июня Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству дошкольных образовательных учреждений в регионе, в ходе которого обсуждались мероприятия, запланированные в рамках национального проекта. Уже в этом году в Самарской области будет построено и реконструировано 17 детских садов, почти во всех учреждениях предусмотрено создание групп для детей в возрасте до трех лет.

Задача максимум, которую поставил перед министерством строительства губернатор, — открыть 20 дошкольных образовательных учреждений. Такими темпами дошкольные учреждения в регионе не строили с советских времен. "То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе", — подчеркнул Дмитрий Азаров.