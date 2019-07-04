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Пожары Происшествия

В Тольятти горели семь автомобильных кузовов, приготовленных для утилизации

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июля, в 17:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели семь автомобильных кузовов, приготовленных для утилизации. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 13 человек, которые, используя три спецмашины, ликвидировали пожар в 17:48.

По данным чрезвычайного ведомства, во время пожара никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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