В Самаре откроется школа для детей с тяжелой формой ДЦП

В Самаре откроется первая школа для детей с тяжелой формой ДЦП, сообщила участник проекта, президент благотворительного фонда "Источник веры" Вера Виноградова.

Для этих целей муниципальные власти передали в безвозмездное пользование двухэтажное здание бывшего детского сада на ул. 22 Партсъезда, 40а.

По словам Веры Виноградовой, здание пострадало от вандалов, часть окон выбито, нет труб отопления. Средства на ремонт и оборудование привлекаются за счет частных пожертвований и поддержки бизнеса.

Она отмечает, что проблема изоляции детей с ДЦП в Самаре стоит очень остро. Трехэтажное здание коррекционной школы-интерната № 113, где нет пандусов, специальных парт и стульев, не дает возможности обучаться детям с серьезными двигательными нарушениями.

Кроме того, отсутствие индивидуальных методик обучения приводит к тому, что многим ребятам приходится учиться на дому. В результате они не могут общаться со сверстниками и получать полноценное образование.

"Новая школа подарит возможность обучать особенных детей в полноценных классах, поможет адаптироваться к социальной среде, развивать способности к творчеству. Для каждого ребенка будут разработаны индивидуальные программы, учитывая все его особенности", — рассказывает Вера Виноградова.

Планируется, что школа будет оснащена пандусами, лифтом, специальными стульями и партами. Также у образовательной организации должен появиться собственный автобус для перевозки детей.

Многие мамы ребят, которые будут здесь обучаться, уже выразили желание стать сотрудниками школы — так и к детям ближе, и нет необходимости постоянно находиться дома. Директор будущей школы — Екатерина Акинцева, мама ребенка с ДЦП, в течение восьми лет активно работает над созданием условий для счастливого детства этих ребят.

"Открытие школы "Выше Радуги" будет первым серьезным шагом навстречу к радостному детству. Каждый ребенок — личность, душа. Благодаря грамотному образованию у детей-инвалидов есть возможность жить полноценно", — говорит президент БФ "Источник веры".