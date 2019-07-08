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Пожары Происшествия

При тушении пожара в Чапаевске спасен пострадавший мужчина

ЧАПАЕВСК. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 июля, в 22:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Чехова в Чапаевске, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели надворные постройки на площади 40 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 16 человек и использовалось четыре спецмашины. Пожар удалось локализовать в 22:55, а полностью ликвидировать в 23:43.

При тушении пожарные спасли пострадавшего мужчину в возрасте 47 лет. Какие у него травмы, не уточняется.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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