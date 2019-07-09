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Работа и Кадры

Четверть россиян не планируют уходить в отпуск этим летом

МОСКВА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более четверти россиян не планируют уходить в отпуск летом 2019 г. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья", которые провели исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Специалисты "АльфаСтрахование" опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 26% сотрудников не планируют отпуск этим летом. Из них 55% возьмут отпуск осенью или зимой, 23% уже истратили все положенные отпускные дни, 12% решили не брать отпуск вовсе и попытаются договориться с руководством о денежной компенсации. Еще у 6% респондентов работа связана с сезонностью, поэтому лето они в принципе не рассматривают в качестве приоритетного отпускного периода, а 4% признались, что хотели бы отдохнуть в летние месяцы, но не могут это сделать в силу различных обстоятельств, обычно связанных со срочными рабочими проектами.

Из тех, кто все же настроился на летний отпуск, лишь 16% уедут на это время за границу. Каждый пятый (21%) отправится в путешествие по России, 23% опрошенных проведут время на даче, а 40% останутся в городе.

"Далеко не все сотрудники стремятся уйти в отпуск летом, но, несмотря на это, работодатели обычно отмечают снижение продуктивности персонала в этот период. Причина может быть как в общем "отпускном настроении", так и в летней жаре или накопившейся усталости. Эффективность работы компании напрямую зависит от здоровья ее сотрудников, которым необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Не стоит отказываться от отпуска: если бюджет не позволяет отправиться на море - успешно отдохнуть от ежедневной рутины, выдохнуть и перезагрузиться можно и в черте города. Длительный отказ от заслуженного отдыха грозит работникам стрессом и профессиональным выгоранием", - говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование".

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