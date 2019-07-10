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Образование Общество

В Самарском университете выдают единые кампусные карты

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты и сотрудники Самарского университета получают единые кампусные карты. Они будут работать как электронный пропуск в учебные корпуса и аудитории и платежная банковская карта, а в перспективе объединят в себе функции студенческого проездного, читательского билета и цифрового ключа к информационным сервисам университета.

До конца года планируется оборудовать пропускными терминалами все учебные и лабораторные корпуса университета. В общежитиях пропускные системы действовать не будут. После завершения обучения пропуск аннулируется, но функции банковской карты будут доступны до окончания ее срока действия. 

На карту будут перечислять стипендии и другие виды финансовой помощи студентам и зарплату сотрудникам университета.

К функционалу карты по желанию студентов можно добавить контроль посещаемости, времени входа и выхода из университета. К каждой карте будет привязано фото владельца, которое будут видеть охранники.

Функционал карт будет расширен, когда полностью установят необходимое оборудование.

Единые кампусные карты Самарского университета выдают с середины июня. В сентябре получат карты первокурсники и заочники.

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