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Пожары Происшествия

В Тольятти из-за лесных пожаров могут возбудить уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 г. в Самарской области произошло уже 59 лесных пожаров, уничтожено 48 га лесов, ущерб оценивают в 84,7 млн рублей. 37 из зарегистрированных 59 лесных пожаров произошли в Тольятти.

Фото: 63.mchs.gov.ru

26 июня там выгорело 7,5 га леса. Интересно, что горела та же территория в Комсомольском районе, что и в сентябре 2010 года.

По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, ситуация осложнялась сильным ветром. На месте с огнем боролись 92 человека. По предварительным данным, причиной пожара было неосторожное обращение с огнем. В связи с этим ведется доследственная проверка.

С начала года в регионе уже возбудили пять уголовных дел по ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем".

В основе одного из них лежит пожар, который произошел 12 июня в Волжском районе. Около железнодорожной станции Курумоч примерно в 16:00 начался низовой лесной пожар. Он несколько раз переходил в верховой, сильный ветер гнал огонь в сторону ближайшего населенного пункта.

Локализовать пожар тогда удалось только в районе 21:30, а окончательно потушить лишь на следующий день. Материальный ущерб оценен 53 млн рублей. Специалисты выяснили, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Правоохранители теперь пытаются установить личность виновника.

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