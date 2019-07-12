"Мертвые не умирают": на экраны выходит первый зомби-фильм Джима Джармуша

На большие экраны выходит первый зомби-фильм Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Корреспондент Волга Ньюс не смог пропустить такое событие и решил отправиться в кино, посмотреть и попробовать оценить новый фильм режиссера, полюбившегося многим после выхода его культовой ленты "Выживут только любовники".

Об этой картине немало говорили на Каннском кинофестивале, многие критики оставили смешанные отзывы, посчитав фильм слишком нудным и затянутым, а также резко акцентирующим внимание на проблемах американского общества и политики.

Кинокартина собрала по-настоящему звездный состав. Главные роли исполнили Билл Мюррей (в роли шерифа Клиффа Робертсона), Адам Драйвер (в роли офицера Рональда Петерсона), Тильда Суинтон (в роли Зельды Уинтон), Стив Бушеми (в роли фермера Миллера), Хлоя Севиньи (в роли офицера Минервы Моррисон) и другие.

Действия фильма разворачиваются в небольшом городке Центрвилле, население которого составляет 738 человек, а покой и порядок обеспечивают всего трое полицейских. Идиллия Центрвилла в одночасье разрушается, когда из-за внезапного изменения климата в городе начинается нашествие зомби.

В ленте присутствует множество отсылок к другим кинокартинам, например, к культовым "Звездным воинам" или "Ночи живых мертвецов". Также в фильме есть несколько интересных моментов, где к героям приходит осознание того, что они находятся в фильме. Тогда они бурно начинают обсуждать его сюжетную линию. Некоторые кинокритики посчитали это излишним самолюбованием.

В общем, фильм у Джармуша получился действительно спорным, понять нравится он вам или нет, можно лишь посмотрев картину полностью.