16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани ликвидирован крупный пожар в частном доме В Тольятти из-за лесных пожаров могут возбудить уголовное дело Причиной пожара в районе поляны Грушинского фестиваля стал поджог В Тольятти на ходу загорелся автобус При тушении пожара в Чапаевске спасли мужчину

Пожары Происшествия

В Сызрани ликвидирован крупный пожар в частном доме

СЫЗРАНЬ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати

В пятницу, 12 июля, в 21:07 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек в переулке 1-й Брюсова в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 18 человек, которые использовали шесть единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 21:36, а полностью ликвидировать в 21:37. В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4