В Сызрани ликвидирован крупный пожар в частном доме

В пятницу, 12 июля, в 21:07 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек в переулке 1-й Брюсова в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 18 человек, которые использовали шесть единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 21:36, а полностью ликвидировать в 21:37. В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.