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Работа и Кадры

Россияне рассказали, на что потратят лишний выходной при введении 4-дневной рабочей недели

МОСКВА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На форуме Международной организации труда Дмитрий Медведев выступил с инициативой перехода на 4-дневную рабочую неделю. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, чем они будут заниматься в свой третий выходной, если инициативу премьера поддержат. В открытом опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов России.

33% россиян собираются проводить освободившийся день с семьей и детьми. Каждый пятый респондент планирует искать дополнительную работу. Отдыхать в свой третий выходной планируют 16% респондентов. 15% россиян хотят посвятить свободный день самообразованию, повышению квалификации и изучению языков. Домашними делами и активным отдыхом планируют заниматься по 7% респондентов. Хобби и личным делам собираются посвятить третий выходной по 4% россиян. Своим здоровьем и посещением врачей собираются заняться 2% респондентов. Также по 2% россиян планируют посвятить третий выходной культурным мероприятиям, путешествиям и чтению книг. Среди прочих занятий в освободившийся день россияне называли сон, дачные дела и общение с друзьями (8%).

По данным SuperJob у мужчин и женщин разные планы на третий выходной. Так, при введении 4-дневной рабочей недели собираются проводить освободившийся день с семьей и детьми 42% женщин, и только 24% мужчин. Зато мужчины чаще планируют искать подработку: 25% против 15% среди женщин. Дамы чаще мужчин говорят, что посвятят свой третий выходной отдыху: 19% против 13% среди мужчин. Саморазвитием и самообразованием собираются заняться 18% женщин и 13% мужчин.

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