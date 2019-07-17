9% работодателей не читает резюме без сопроводительных писем

Хотя каждый второй соискатель считает, что писать сопроводительное письмо к резюме не обязательно, примерно каждый десятый работодатель вообще не рассматривает резюме без сопроводительных писем.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как относятся к сопроводительному письму соискатели и работодатели. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 работодателей из всех округов России.

По данным Superjob лишь четверть соискателей уверена, что сопроводительное письмо к резюме необходимо. 50% респондентов считают, что написание сопроводительного письма необязательно.

Женщины чуть чаще мужчин говорят о необходимости написания сопроводительного письма: 28% против 23%. Респонденты старше 35 лет (29%) также уверены, что вместе с резюме нужно отправлять сопроводительное письмо. Больше всего тех, кто убежден в необходимости написания сопроводительного письма, среди россиян с заработной платой более 80 000 рублей в месяц (32%).

91% представителей компаний отметил, что при подборе персонала рассматривает все присланные резюме, независимо от наличия сопроводительного письма. 8% представителей кадровых служб рассматривают только резюме, к которым приложены хотя бы формальные сопроводительные письма. 1% работодателей не рассматривает резюме без сопроводительного письма.

По сравнению с более ранним исследованием SuperJob, количество тех, кто считает сопроводительное письмо необходимым, снизилось: 31% в 2009 году и 25% сегодня. Но доля работодателей, для которых наличие сопроводительного письма к резюме обязательно, не изменилась: по 9% 10 лет назад и сегодня.