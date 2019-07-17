16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как легко вернуть сотрудников к работе после отпуска Как отвечать на вопрос "Почему вы ушли с прежней работы?" Почему россияне работают в отпуске и как перестать это делать Как начисляют отпускные и когда "выгоднее" брать отпуск 16 советов о том, как попасть на работу в компанию мечты

Работа и Кадры

9% работодателей не читает резюме без сопроводительных писем

МОСКВА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати

Хотя каждый второй соискатель считает, что писать сопроводительное письмо к резюме не обязательно, примерно каждый десятый работодатель вообще не рассматривает резюме без сопроводительных писем.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как относятся к сопроводительному письму соискатели и работодатели. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 работодателей из всех округов России.

По данным Superjob лишь четверть соискателей уверена, что сопроводительное письмо к резюме необходимо. 50% респондентов считают, что написание сопроводительного письма необязательно.

Женщины чуть чаще мужчин говорят о необходимости написания сопроводительного письма: 28% против 23%. Респонденты старше 35 лет (29%) также уверены, что вместе с резюме нужно отправлять сопроводительное письмо. Больше всего тех, кто убежден в необходимости написания сопроводительного письма, среди россиян с заработной платой более 80 000 рублей в месяц (32%).

91% представителей компаний отметил, что при подборе персонала рассматривает все присланные резюме, независимо от наличия сопроводительного письма. 8% представителей кадровых служб рассматривают только резюме, к которым приложены хотя бы формальные сопроводительные письма. 1% работодателей не рассматривает резюме без сопроводительного письма.

По сравнению с более ранним исследованием SuperJob, количество тех, кто считает сопроводительное письмо необходимым, снизилось: 31% в 2009 году и 25% сегодня. Но доля работодателей, для которых наличие сопроводительного письма к резюме обязательно, не изменилась: по 9% 10 лет назад и сегодня.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4