Устраиваемся на работу: как подзаработать подростку летом

Найти работу на лето и стать менее зависимыми от родителей хотят многие подростки. Цели у них разные: кто-то хочет накопить на новый телефон или ноутбук, а кто-то просто планирует обеспечивать свои потребности каждый день, не прося денег у взрослых.

Первые подработки — довольно неплохой опыт для ребят, так как они начинают более ответственно подходить к финансовым вопросам, рационально рассчитывать свои расходы и уважать родительский труд. Но прежде чем начать искать подходящую вакансию, родителям и ребенку необходимо ознакомиться с правилами приема на работу несовершеннолетних и изучить перечень необходимых документов.

Возраст

В Трудовом кодексе Российской Федерации прописано, что официально устроится на работу и самостоятельно заключить трудовой договор может подросток, достигший 16-летнего возраста. Но для тех, кто младше, нет строгих ограничений при трудоустройстве. Закончив 9 классов и получив аттестат об общем образовании, 15-летний подросток тоже может быть принят на работу, где будет учтен легкий труд, не причиняющий вред здоровью. С согласия родителей или законных представителей искать подработку на лето могут и достигшие 14-летнего возраста. Важно также помнить, что при трудоустройстве несовершеннолетних лиц не должно быть никаких испытательных сроков.

Продолжительность рабочего дня

До 16 лет количество часов, которое может отработать подросток, не должно превышать 24 часа в неделю. От 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Впрочем, во время каникул количество часов работы в день в силу каждого возраста варьируется: 14-летние работают 4 часа, 15-летние — 5 часов (в пятницу 4 часа), а начиная с 16-летнего возраста — 7 часов в день.

Где запрещено работать подростку?

Ограничения при трудоустройстве, несомненно, есть. Несовершеннолетним запрещается работать во вредных и опасных условиях труда, где происходит взаимодействие с химическими веществами, на производстве электро- и теплоэнергии, металлургии, деревообработке. Также недопускается привлечение на такие типы производства, где может быть причинен вред нравственному развитию подростка: игорный бизнес, ночные клубы, бары, производство спиртных напитков, табачных изделий.

Какие документы необходимы при трудоустройстве?

Если подростку 14-15 лет, необходимо предоставить письменное согласие от родителей.

Если будущему работнику еще нет 16 лет, то необходимо предоставить согласие в виде специально оформленного документа от органов опеки.

Куда обращаться родителям?

Если ваш ребенок хочет работать летом, то лучше не искать самим неизвестных работодателей, а обратиться в официальное учреждение. В Самаре вопросами об устройстве несовершеннолетних на работу занимается молодежный центр "Самарский", где вы можете подробнее узнать о правилах приема несовершеннолетних сотрудников, как будут соблюдаться права ребенка при трудоустройстве и как родители смогут проконтролировать данный процесс. Записаться на прием можно двумя способами: приехать по адресу ул. Гагарина, 86, кабинет № 3, либо позвонить по телефонам (846) 262-52-47 и 262-52-48.

Выбор вакансии

Промоутер. Неплохой вариант для харизматичных и общительных подростков. Работа для тех, кто умеет привлекать и зазывать клиентов. Таких вакансий обычно много, так как компании заинтересованы в продвижении своих продуктов, поэтому подростку не составит труда найти предложение, если он заинтересован в подобной деятельности.

Помощник почтальона, в обязанности которого будет входить доставка писем, периодической печатной продукции, извещений на посылки. Работа для тех, кто сможет много двигаться, так как ходить придется много.

Почему россияне работают в отпуске и как перестать это делать На работе мы мечтаем о солнечных пляжах или родной даче и грезим о безмятежных деньках. Дотянуть бы до следующего отпуска... И вот она - долгожданная свобода. Однако половина из нас продолжает работать, даже находясь на заслуженном отдыхе, 21% делает это всегда или часто. Стоит ли удивляться, что многие по окончании отпуска совершенно не чувствуют себя полноценно отдохнувшими?

Работа в интернете. Вариант для грамотных и креативных ребят, так как в интернете многие сайты, информационные порталы ищут людей, умеющих писать тексты, размещать рекламные объявления, писать комментарии и отзывы, создавать картинки и анимации, делать переводы текстов. Такого рода занятие подходит для тех, кто предпочтет работать, не выходя из дома.

Помощник специалиста. Работа с документами, с техникой, курьерская доставка — это не полный перечень обязанностей, которые смогут делать школьники в организациях, где требуются дополнительные дешевые рабочие руки для выполнения мелких и несложных задач.

Социальный работник. Часто социальные службы охотно принимают на работу молодых людей, так как кадров им не всегда хватает. Для пожилых людей можно помыть в доме полы, прибраться в квартире, сходить в магазин за продуктами или в аптеку, поговорить с ними, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Кроме этого существует множество сайтов, зарегистрировавшись на которых, можно подобрать для себя подходящую работу. Например, freelance.ru, work-zilla.com или www.fl.ru. Таким образом, немного посерфив в интернете, вполне вероятно вы найдете для себя интересный вариант фриланса.