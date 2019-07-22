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Образование Общество

Студенты Самарского университета могут получить скидку на обучение

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 г. в Самарском университете предоставляются скидки для поступающих на очную форму бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает пресс-служба вуза.

Бакалавриат/специалитет (очная) форма — скидка для абитуриентов до 30% от стоимости обучения, имеющих результаты ЕГЭ, начиная от 170 (180) баллов и выше. Размер скидки и количество баллов ЕГЭ отличаются по институтам. Подробная информация приводится в положении о дифференцированной оплате образовательных услуг в Самарском университете.

Магистратура (очная) форма — скидка для абитуриентов до 65% от стоимости обучения, поступающих на направления магистратуры института экономики и управления и социально-гуманитарного института. Размер скидки и условия предоставления отличаются по институтам. Подробная информация приводится в положении о дифференцированной оплате образовательных услуг в Самарском университете.

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