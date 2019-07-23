На пожаре в п. Курумоч эвакуировано девять человек и двое спасены

В понедельник, 22 июля, в 12:04 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире дома на ул. Жигулевской в п. Курумоч Волжского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 30 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 11 человек, которые использовали пять спецмашин.

По данным чрезвычайной службы, во время тушения пожарные эвакуировали девять человек и еще двух спасли.

Пожар удалось ликвидировать в 13:00. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.