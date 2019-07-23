16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В комплексные центры соцобслуживания поступили новые автомобили в рамках нацпроекта "Демография" Tele2 и фонд "Навстречу переменам" провели благотворительный утиный заплыв День защиты детей прошел при поддержке Страховой компании "Югория" в Самаре Многодетным семьям разрешат самим выбирать земельные участки Губернатор Дмитрий Азаров встретился с жителями Красноярского района

Соцподдержка Общество

Благотворительный забег пройдет в Самаре в честь Дня железнодорожника

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати

Спортивно-музыкальный фестиваль для всей семьи "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника пройдет 4 августа в Самаре на II очереди набережной реки Волга. В рамках мероприятия будет проведен благотворительный забег на дистанции 1520, 5000 и 10000 метров.

Организатором выступает Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД". Все средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации "Самарский областной родительский комитет "Доверие" на оказание помощи Ивану Королёву 2010 г.р., страдающему лейкозом.

Принять участие в забеге могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Победители, занявшие призовые места, получат дипломы и призы. Всем финишировавшим будет вручена памятная медаль.

Для гостей благотворительного забега с 9.00 до 15.00 (время местное) будут организованы мастер-классы и аттракционы, рассчитанные на любой возраст.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4