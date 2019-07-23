Благотворительный забег пройдет в Самаре в честь Дня железнодорожника

Спортивно-музыкальный фестиваль для всей семьи "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника пройдет 4 августа в Самаре на II очереди набережной реки Волга. В рамках мероприятия будет проведен благотворительный забег на дистанции 1520, 5000 и 10000 метров.

Организатором выступает Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД". Все средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации "Самарский областной родительский комитет "Доверие" на оказание помощи Ивану Королёву 2010 г.р., страдающему лейкозом.

Принять участие в забеге могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Победители, занявшие призовые места, получат дипломы и призы. Всем финишировавшим будет вручена памятная медаль.

Для гостей благотворительного забега с 9.00 до 15.00 (время местное) будут организованы мастер-классы и аттракционы, рассчитанные на любой возраст.