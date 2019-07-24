В Тольятти ночью 80 человек тушили крупный пожар в кафе

В ночь на среду, 24 июля, в Тольятти горело кафе на Комсомольском шоссе, 39 "а", сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сигнал о возгорании поступил в 0:38. Горели помещения на первом этаже здания.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар "2". Пламя охватило площадь в 1,6 тыс. кв. м. В борьбе с огнем участвовали 80 человек, которые использовали 24 единицы техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 2:04. В 3:02 было локализовано открытое горение, а в 3:46 пожар был полностью ликвидирован.

В чрезвычайном ведомстве сообщают, что погибших нет. Во время пожара пострадал 59-летний мужчина. Он направлен для лечения в ожоговое отделение.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.