В "Художественном" покажут фильм о легендарном Вудстоке

С 1 по 4 августа в кинотеатре "Художественный" в ограниченный прокат выйдет документальный фильм "Вудсток: три дня изменившие поколение"(16+). Фильм станет предвестником октябрьского Beat Weekend.

В мае этого года в Москве проходил юбилейный показ Beat Film Festival, где документалка Барака Гудмана "Вудсток: три дня изменившие поколение" стала одним из главных событий.

Лента приурочена к пятидесятилетней годовщине знаменитого Вудстока. Тогда в августе 1969 года в США фестиваль собрал более полумиллиона человека и стал апогеем сексуальной революции и эпохи хиппи. Для того времени Вудсток оказался самым масштабным фестивалем страны.

Организаторы столкнулись со сложностями в его проведении, по итогам которых появилось множество реальных историй и легенд про скандалы с музыкантами. Вудсток стал практически политическим митингом, так как собрал огромное количество молодых людей на фестивале пацифисткой культуры, и все это на фоне агрессивной политики США и войны во Вьетнаме.

Но самое главное, что было на том фестивале, — музыка. Тогда на одной сцене за три дня выступили легендарные группы — The Who, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Дженис Джоплин и, конечно, Джими Хендрикс.

Фильм режиссера Барака Гудмана не столько о музыке с фестиваля, сколько о людях, которые там присутствовали, и о духе того времени. В анонсе к фильму значится, что Вудсток дал культуре необходимую свободу, и сам по себе стал революцией в музыке, искусстве, обществе.

Барак Гудман выступил не только режиссером, но и сценаристом и продюсером фильма. Самой известной его работой можно считать документалку "Скоттсборо: Американская трагедия", за которую он был номинирован на "Оскар" в 2001 году.

В "Художественном" фильм "Вудсток: три дня изменившие поколение" будут показывать с 1 по 4 августа в 19:30. Билеты на сеансы уже поступили в продажу.