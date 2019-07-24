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Логистика Транспорт и связь

"Балтика" поделилась опытом внедрения инноваций в логистике

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялось деловое мероприятие "Digital Business Meetup: цифровая трансформация бизнеса и эффективные digital-инструменты". Организаторами встречи выступил ИД "Коммерсантъ". Участникам рассказали, как переосмыслить стратегию развития с учетом инноваций и каким образом "цифра" помогает увеличивать эффективность любого бизнеса.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

В ходе дискуссии компания "Балтика", часть Carlsberg Group, поделилась своим опытом внедрения цифровых решений для оптимизации бизнес-процессов. Лидер российской пивоваренной отрасли постоянно работает над повышением уровня сервиса, предоставляемого партнерам. "В современном мире стремительно набирает популярность так называемая real-time экономика. Получение и обработка информации в реальном времени становятся важным фактором выстраивания отношений между компаниями", — отметила Виктория Агапова, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика".

Одно из инновационных решений, которое сейчас внедряет компания, — система оптимизации логистики готовой продукции на базе платформы "Яндекс. Маршрутизация". За счет "умного" построения маршрутов компания планирует сдержать рост транспортных расходов, сделать взаимодействие с транспортировщиками полностью прозрачным, а в результате — повысить качество сервиса по всей цепи поставок. Решение на базе "Яндекс. Маршрутизации" позволит в онлайн-режиме контролировать доставку готовой продукции по всей территории Урала и Поволжья, которую обслуживает завод "Балтика-Самара", и прогнозировать время доставки каждого заказа с учетом оперативной дорожной обстановки.

"Сейчас мы стали "видеть" машину на всем пути, появилась удобная связь с водителем, мы начали в реальном времени сопровождать заказ и решать многие вопросы в процессе доставки. Значение фразы "точно в срок" обретает совсем другой смысл: имея такую технологию, мы можем совместно оптимизировать время, затрачиваемое всеми участниками рынка — перевозчиками, подразделениями "Балтики" и нашими клиентами", — пояснила Виктория Агапова.

Одновременно с внедрением сервиса планирования онлайн-маршрутов "Балтика" подключает собственный грузовой автотранспорт, автомобили транспортных компаний и дистрибуторов к системе мониторинга доставки от "Яндекса". На текущий момент к ней подключено уже более тысячи автомобилей, ежедневно обрабатывается информация о 20000 заказах клиентов, и это количество неуклонно растет.

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