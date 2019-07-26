На Проране покажут маневры Русской Императорской армии

На острове Проран (Поджабный) 10 августа, с 10:00 до 15:00, пройдет военно-историческое мероприятие "Самарские маневры" (0+), посвященное памяти тех, кто служил в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) в 189 Измаильском пехотном полку, который квартировал в Самаре.

В программе: маневры Русской Императорской армии в исполнении участников военно-исторических клубов Самары, Тольятти, Димитровграда с элементами строевых и ружейных приемов; культурно-развлекательная программа от клуба плясовой традиции "Карагод", старинные игры для детей и взрослых от историко-бытовых клубов Самары; выставка военных мундиров и гражданской одежды начала XX века; ярмарка народных мастеров.

Вход свободный. Добраться до места можно на речном транспорте.

Организатором стало объединение военно-исторических клубов "Самарский гарнизон" при поддержке администрации Самарского района, территориального общественного совета "Проран", дома-музея М. В. Фрунзе и музея Русской Императорской армии (Самара).