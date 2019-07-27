Валерий Бондаренко в августе покажет две кинопремьеры

В августе в Центре российской кинематографии "Художественный" пройдут новые встречи авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".

1 августа, в 19:00, в кинотеатре покажут премьеру комедии обладателя премии "Оскар" Дени Аркана "Как отмыть миллион"/La chute de lʼempire américain (Канада, 2018,16+).

Новый фильм 76-летнего классика — идейный сиквел его шедевра "Закат американской империи" (1986). Прямым продолжением "Заката" было "Вторжение варваров" (2003), тут же действуют новые герои. Но и мотивы, и настроение, и особый юмор, и отменно прописанные диалоги роднят эту необычную комедию с лучшими фильмами Аркана.

Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. Однажды, доставляя посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет, вернуть или присвоить огромную сумму, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других, интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку…

В главных ролях: Александр Ландри, Мари-Пьер Морен, Реми Жирар, Максим Рой, Эрик Брюно, Венсан Леклер, Жюльетт Госслен, Бенуа Бриер, Ян Инглэнд, Луис Морисетт.

22 августа, в 19:00, Бондаренко покажет премьеру фильма-победителя Кинотавра — "Бык" Бориса Акопова (Россия, 2019, 18+).

1990-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу "Бык" вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

В главных ролях: Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов, Игорь Савочкин, Алексей Филимонов, Сергей Двойников, Александр Левин, Роман Колотухин.