В Ставропольском районе активно работают над реализацией нацпроектов

Работы по реализации национальных проектов начались сразу в нескольких поселениях. В Сосновке, например, приступили к строительству фельдшерско-акушерского пункта.

Сейчас первоочередная задача районных властей и медиков — как можно больше людей привлечь к профосмотрам и диспансеризации. Именно они позволяют выявлять заболевания на ранней стадии. Это важно, учитывая, что основная цель нацпроекта "Здоровье" — увеличить продолжительность жизни населения. Охватить медосмотрами 12 500 человек — такую задачу необходимо выполнить району в 2019 году. Для этого администрация организовала доставку жителей из сел до районной больницы и обратно.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Сосновке обеспечит получение медицинской помощи почти 300-м жителям, которые раньше были вынуждены ездить за три километра в Ташелку.

В Верхних Белозерках в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" завершаются работы по установке и благоустройству детской дворовой площадки. Еще две появятся вскоре в Луначарском и три — в Хрящевке. Четыре общественные территории будут облагорожены в Жигулях, Приморском, Луначарском и Бахилово.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведутся работы на трассе Тольятти — Узюково — Димитровград. Ремонт захватывает сразу несколько поселений от Рассвета до Мусорки. Работы планируется завершить к осени. Также в 2019 году начнется реконструкция дороги Тольятти — Ягодное.

В Ягодном и Подстепках в рамках нацпроекта "Образование" завершается реконструкция школьных кабинетов, получивших название "Точки роста". Еще три кабинета технологии отремонтируют в Александровке. В Выселках будет создан мини-кванториум (детский технопарк), для чего отремонтируют и оснастят сразу три помещения. Теперь юные сельчане смогут реализовывать здесь свои умения, навыки и таланты, приобщаться к науке.

Многое в районе уже делается, но еще больше сделать предстоит. В рамках нацпроекта "Образование" будет решен целый ряд многолетних проблем. Одним из главных предстоящих событий по праву можно считать начало строительства новой школы в Тимофеевке (последняя была построена в далеком 1994 году). Это одно из крупнейших поселений района, где школа переполнена в пять раз. Строительство нового здания, рассчитанного на 450 мест, будет начато уже в 2019 году и полностью решит эту проблему.

В рамках госпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" капремонт будет проведен сразу в четырех учреждениях района — это детские сады в Верхнем Санчелеево и Александровке, школы в Васильевке и Выселках. Совсем скоро начнется реализация мероприятий по строительству в Ягодном детского сада на 130 мест, завершить работы планируется в 2021 году.

Одно из важнейших направлений нацпроекта "Демография" — развитие волонтерского движения, в первую очередь привлечение к нему лиц старшего возраста, так называемых серебряных волонтеров. Они есть в каждом селе и готовы делиться опытом и теплотой души с другими людьми, необходимо активнее привлекать их к общему делу. Сегодня в районе проходит целый ряд мероприятий, в которые вовлекаются пожилые люди. Это, прежде всего, такие акции, как "Здравствуйте, соседи!", "День села", "День улицы".

Благодаря участию в нацпроекте "Культура" капитальный ремонт предстоит Дому культуры в Пискалах. Зданию 46 лет, его износ составляет более 55%. Детской школе искусств в Выселках тоже повезло — скоро ее ученики будут играть на двух новеньких пианино.

По нацпроекту "Экология" предусмотрено проектирование и строительство канализационных очистных сооружений в Луначарском. Уже проведен электронный аукцион на инженерные изыскания для корректировки проекта строительства. Объем финансирования составит более 112 миллионов рублей.

Работа впереди большая. Она потребует много сил, опыта, времени. Но ради результата жители Ставропольского района работают на основных направлениях развития с полной отдачей. Ведь национальные проекты — это реальный шанс улучшить качество жизни. Главное — есть понимание, в каком направлении двигаться, какие действия и в какой последовательности совершать — год за годом, шаг за шагом, село за селом.

Владимир Медведев, глава Ставропольского района:

— Все внимание приковано сегодня к национальным проектам. Мы концентрируемся на решении важнейших задач, которые ставятся Президентом страны и губернатором. У нацпроектов одна цель — чтобы люди почувствовали качественные изменения в своей жизни, чтобы каждый человек стал жить лучше, полнее, комфортнее.