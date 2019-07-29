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ГК СИНКО: генерация пользы

Современное оборудование поднимает процесс диагностики на новый уровень

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Современный компьютерный томограф фирмы Siemens — поступил в одну из клиник Самары еще в марте вместе с аппаратом МРТ. Процедуры распаковки, сборки и установки заняли несколько недель, после чего в клинике принялись за получение всего пакета разрешительной документации. Все документы были получены на днях.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

Томограф позволяет проводить весь спектр диагностических процедур: это исследования головного мозга, оценка кровотока в сосудах и кровоснабжения головного мозга, диагностика инсультов и опухолей на ранней стадии. Все то, что имеет принципиальное значение для современного здравоохранения.

"Принципиально важно, что вместе с аппаратом был приобретен весь сопутствующий интерфейс, — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики "Медгарда", рентгенолог, к.м.н. Павел Зельтер. — Это позволяет нам добиваться лучшей визуализации при проведении исследований сосудов, легких и сердца и даже проводить процедуру, заменяющую по своей информативности колоноскопию".

Еще одна "фишка" аппарата — минимальная лучевая нагрузка. Ниже, чем у большинства аппаратов в регионе в 2-3 раза.

"Такие возможности обеспечивает итеративная реконструкция, при которой снимок делается при существенно меньшей дозе облучения. Данные при этом позволяют получать 2D-, 3D- и 4D-изображения исследуемых органов, что существенно облегчает процесс постановки диагноза", — подытожил Павел Михайлович.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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