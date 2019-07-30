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Работа и Кадры

Средний "отпускной" бюджет самарцев составляет 26,4 тысячи рублей в неделю

МОСКВА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. рублей. За три года этот показатель вырос на 5%, а число россиян, которые не могут позволить себе неделю отдыха, сократилось почти на 30%.

Жители страны оценили свой отпускной бюджет: в опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

В среднем россиянин готов потратить на неделю отпуска не более 24,6 тыс. рублей. Количество респондентов, которые не могут позволить себе отпуск из-за финансовых трудностей, составляет 29%. Женщины в оценках финансовых возможностей более осторожны, чем мужчины: свой отпускной бюджет дамы оценивают в 23,3 тыс. рублей против 25,9 тыс. у мужчин.

Чем старше респонденты, тем выше сумма, которую они могут потратить на неделю отдыха: 21800 рублей у молодежи до 24 лет против 25800 у россиян старше 45 лет. Однако респонденты до 24 лет реже говорят о том, что не могут уйти в отпуск: 22% против 32% среди россиян старше 45 лет. Закономерно, что с ростом уровня доходов увеличивается и сумма на отпуск: 17600 рублей у респондентов с зарплатой менее 30 тыс. и 33200 у россиян, зарабатывающих более 80 тыс. рублей. Чем выше доход, тем больше возможностей: среди граждан с зарплатой менее 30 тыс. рублей не может позволить себе отпуск каждый третий (33%), среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей — лишь каждый пятый (20%).

Отпускной бюджет на неделю отпуска у среднестатистического жителя Москвы в этом году составляет 29500 рублей. На втором месте — Екатеринбург: жители столицы Урала в среднем готовы потратить на неделю отпуска 28 тыс. рублей. на человека. На третьей строке Пермь — 26800 рублей, Санкт-Петербург делит шестую позицию с Казанью (по 26200 рублей), пропуская вперед Самару (26,4 тыс. рублей) и Красноярск (26300 рублей). Наиболее экономный отпускной бюджет в этом году у жителей Челябинска — 22600 рублей О том, что не могут позволить себе отдохнуть, чаще жителей других городов-миллионников говорили волгоградцы (30%), реже всего — жители Казани (19%).

Результаты аналогичного исследования Superjob, проведенного в 2016 году, показывают, что отпускной бюджет россиян вырос всего на 5%: 23400 рублей три года назад и 24600 рублей сегодня. Больше россиян стало отдыхать: количество граждан, которые не могут позволить себе отдых, сократилось на 12 процентных пунктов — 41% в 2016 году и 29% сегодня. Опросы Superjob свидетельствуют: россияне стали выбирать более бюджетные варианты отдыха, в частности, отдых в родной стране стал популярнее.

Гид потребителя

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