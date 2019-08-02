В Самаре состоялась премьера фильма про Вудсток

В кинотеатре "Художественный" 1 августа состоялась премьера документального фильма "Вудсток: три дня изменившие поколение"(16+) режиссера Барака Гудмана.

Этим летом отмечается 50-летие со дня проведения самого популярного музыкального события в истории. Фильм предлагает вспомнить о молодых бунтарях того времени и их смелом политическом протесте, нашедшем выражение в музыке. Режиссер Барак Гудман основывает свой фильм на воспоминаниях о концерте через архивные записи и интервью с организаторами, участниками и исполнителями фестиваля.

"Молодежь обожала обламывать ожидания всего мира, потому что ей было что сказать в напряженной политической обстановке, связанной с Вьетнамом", — говорит один из героев фильма, участник того легендарного фестиваля. У Гудмана в фильме музыка является лишь инструментом, который выражает политический взгляд толпы. Поэтому в ленте нет вставок концертных записей, и внимание камеры на музыкантах не задерживается.

"Вудсток" состоит из видео и фотографий простых гостей фестиваля и рассказывает об их эмоциях, проблемах и даже бытовых мелочах. В фильме хорошо видно, как люди бросали свои машины из-за пробок и присоединялись к импровизированным автопаркам, потому что подъехать к площадке было невозможно. А выступающих доставляли на вертолетах прямо к сцене.

"Вудсток" интересен тем, что в кадре нет "говорящих голов", которые выдерживают паузы, пока вспоминают, каким классным был фестиваль. Зритель не успевает отвлекаться — архивные фотографии и видео с места событий заинтересовывают подростковой простотой. Режиссер не позволяет перейти зрителю в "наши дни", а держит его в атмосфере легендарного фестиваля.

Фильм будет интересен всем, кто с нетерпением ждет новый фестиваль Beat Weekend, и каждому, кто думает, что Вудсток не повлиял на развитие современной культуры и общества. Да и просто каждому, кто хочет настроиться на пацифистскую волну.

"Вудсток: три дня изменившие поколение" (16+) будет идти в кинотеатре "Художественный" до 4 августа в 19:30.