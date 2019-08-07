В Самару приедет актриса Наталья Варлей

В День российского кино 27 августа в ЦРК "Художественный" пройдет творческая встреча с актрисой Натальей Варлей (6+).

В Самаре Наталья Варлей выступит с музыкально-поэтической программой "Автопортрет".

Поклонники творчества "комсомолки, спортсменки и просто красавицы" получат возможность пообщаться с актрисой, познакомятся с ее стихами и песнями в авторском исполнении, увидят фрагменты из фильмов с ее участием. Это будет вечер воспоминаний, рассказов о себе, о близких и коллегах.

Наталья Варлей не только артистка, с четырех лет она пишет стихи. В октябре 2017 г. выпустила четвертый поэтический сборник. На некоторые стихотворения написаны песни. В 2018 г. вышла ее книга "Канатоходка. Автобиография", которая будет представлена гостям "Художественного".

Начало творческой встречи в 19:00, билет стоит 300 рублей.