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Пожары Происшествия

При тушении пожара в квартире на ул. Ялтинской в Самаре спасена молодая девушка

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 августа, в 14:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире дома № 7 на ул. Ялтинской, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 20 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем на семи машинах выехали пять пожарных расчетов в составе 21 человека.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что во время тушения пострадала и была спасена пожарными 26-летняя девушка. Какие у нее травмы, не уточняется. И из дома было эвакуировано 10 человек. 

Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:08. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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