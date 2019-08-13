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ГК СИНКО: генерация пользы

Педиатр ответит на вопросы родителей о подготовке к школе в "Метиде"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Встреча с завотделением педиатрии ЛДК "Медгард", врачом УЗИ, педиатром высшей категории со стажем работы более 22-х лет Марией Кузнецовой пройдет в "Метиде" (ТЦ Империя) 14 августа в 18:30.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

Мария Владимировна ответит на все ваши вопросы, "Медгард" разыграет индивидуальную консультацию педиатра, центр "Оберег" вручит всем участникам подарок. Книжная компания "Метида" обещает всем пришедшим на встречу максимальную скидку (30%) на весь школьный ассортимент.

Обсудим, как не получить "болячки" в школе, сохранить осанку, зрение, прокачать иммунитет будущего школьника и не "хватать" ОРВИ каждый месяц.

Для участия во встрече требуется предварительная регистрация на https://metida-books.timepad.ru/event/1033411/.

 

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