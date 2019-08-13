Педиатр ответит на вопросы родителей о подготовке к школе в "Метиде"

Встреча с завотделением педиатрии ЛДК "Медгард", врачом УЗИ, педиатром высшей категории со стажем работы более 22-х лет Марией Кузнецовой пройдет в "Метиде" (ТЦ Империя) 14 августа в 18:30.

Мария Владимировна ответит на все ваши вопросы, "Медгард" разыграет индивидуальную консультацию педиатра, центр "Оберег" вручит всем участникам подарок. Книжная компания "Метида" обещает всем пришедшим на встречу максимальную скидку (30%) на весь школьный ассортимент.

Обсудим, как не получить "болячки" в школе, сохранить осанку, зрение, прокачать иммунитет будущего школьника и не "хватать" ОРВИ каждый месяц.

Для участия во встрече требуется предварительная регистрация на https://metida-books.timepad.ru/event/1033411/.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА