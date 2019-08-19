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Общество

Самарский рыбак выловил гигантского карпа

НЕФТЕГОРСК. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Профессиональный рыбак из Самары выловил карпа весом 17,67 кг на водоеме Ростоши близ с. Бариновка Нефтегорского района, сообщает паблик "Рыбалка в Самаре".

Фото: https://vk.com/fishinginsamara

Гигант попался на удочку рыбака утром в субботу, 17 августа, и позволил мужчине обновить личный рекорд на 2,5 килограмма.

"Данный водоем славится крупными особями, но этот год для рыбаков выдался крайне не результативным, что дополнительно придало массу удовольствий в поимке большого трофея. Рыба по правилам карпфишинга была выпущена в родную стихию. На верхний плавник была установлена бирка для дальнейшего отслеживания рыбы, а так же назначена награда за повторную поимку трофея", — уточняют в группе.

Гид потребителя

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