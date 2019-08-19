Директор "Кошелев GYM" Сергей Огородников: "В этом районе созданы все условия для занятий спортом"

Детские спортивные площадки, секции и залы — далеко не все, чем известен "Кошелев". Визитной карточкой района является фитнес-клуб "Кошелев GYM", в котором с июня под руководством "Мистера Вселенная" Сергея Огородникова происходит "перезагрузка": совершенствуется внутренняя работа зала и обновляется спортивный инвентарь:

"Наш зал полностью соответствует основным требованиям: светлые помещения с высокими потолками и хорошими вытяжками. Сразу видно, что создавал его человек, который поддерживает здоровый образ жизни. Владимир Кошелев — тот, кто действительно готов сделать свой район самым спортивным".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Сергей рассказал, почему увлечение спортом переросло в смысл его жизни, и как ему удалось стать руководителем ведущего фитнес-центра в "Кошелеве".