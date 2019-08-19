16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК ЦСК ВВС дважды уступил "Барсу" "Крылья" обыграли "Урал" в Екатеринбурге - 3:1 На Волге у Самары пройдет пятидневный заплыв на 181 км "Спорт-Инжиниринг" объяснил выделение 5,8 млрд руб. на "Самара Арену" "Спартак" просит перенести время начала матча с "Крыльями Советов"

Спорт

Директор "Кошелев GYM" Сергей Огородников: "В этом районе созданы все условия для занятий спортом"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Детские спортивные площадки, секции и залы — далеко не все, чем известен "Кошелев". Визитной карточкой района является фитнес-клуб "Кошелев GYM", в котором с июня под руководством "Мистера Вселенная" Сергея Огородникова происходит "перезагрузка": совершенствуется внутренняя работа зала и обновляется спортивный инвентарь:

Фото: Фото предоставлено автором

"Наш зал полностью соответствует основным требованиям: светлые помещения с высокими потолками и хорошими вытяжками. Сразу видно, что создавал его человек, который поддерживает здоровый образ жизни. Владимир Кошелев — тот, кто действительно готов сделать свой район самым спортивным".

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Сергей рассказал, почему увлечение спортом переросло в смысл его жизни, и как ему удалось стать руководителем ведущего фитнес-центра в "Кошелеве".

Гид потребителя

Фото на сайте

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Этап Кубка мира по сноукайтингу в Тольятти

Этап Кубка мира по сноукайтингу в Тольятти

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1