Самарским десятиклассникам сократят число обязательных предметов

С нового учебного года в десятых классах школ Самарской области введут новые стандарты, сократив количество обязательных предметов. Об этом на пресс-конференции в «КП-Самара» рассказал министр образования региона Виктор Акопьян.

Вместо 15-17 обязательных предметов останется 12.

"Новый стандарт позволит увеличить количество часов для углубленного изучения предметов, которые будут приоритетными для школьников при поступлении в вузы или техникумы", - отметил министр.

При этом, по словам Виктора Акопьяна, изменений в ЕГЭ и ГИА пока не будет. Только в 2022 г. к обязательным предметам на ЕГЭ добавится английский язык.