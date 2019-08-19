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Образование Общество

Самарским десятиклассникам сократят число обязательных предметов

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С нового учебного года в десятых классах школ Самарской области введут новые стандарты, сократив количество обязательных предметов. Об этом на пресс-конференции в «КП-Самара» рассказал министр образования региона Виктор Акопьян.

Вместо 15-17 обязательных предметов останется 12.

"Новый стандарт позволит увеличить количество часов для углубленного изучения предметов, которые будут приоритетными для школьников при поступлении в вузы или техникумы", - отметил министр.

При этом, по словам Виктора Акопьяна, изменений в ЕГЭ и ГИА пока не будет. Только в 2022 г. к обязательным предметам на ЕГЭ добавится английский язык.

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