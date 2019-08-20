Кинотеатр "Художественный" присоединится к акции "Ночь кино"

В субботу, 24 августа, с 18:00 до 23:30 в ЦРК "Художественный" пройдут бесплатные кинопоказы Всероссийской акции "Ночь кино-2019".
В программе:
20:10 - "Домовой" (Россия, 2019, семейный, фэнтези, комедия, 6+);
21:00 "Балканский рубеж" (Россия, Сербия, 2019, боевик, драма, 16+);
22:00 "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (Россия, 2018, комедия, 16+).
В Арт-фойе будет работать выставка "Любимый город", приуроченная к празднованию Дня города Самары. В экспозицию войдут работы самарских художниц Елены Маховой и Марии Беткер.