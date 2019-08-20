Кинотеатр "Художественный" присоединится к акции "Ночь кино"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 24 августа, с 18:00 до 23:30 в ЦРК "Художественный" пройдут бесплатные кинопоказы Всероссийской акции "Ночь кино-2019".