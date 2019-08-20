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Кино Культура

КиноПоиск покажет свою сериальную программу в Самаре

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 августа, на "Ночи кино" КиноПоиск покажет свою сериальную программу в Самаре.

В рамках программы будут показаны первые серии культовых западных сериалов "Сообщество" (16+), "Офис" (16+), серии анимационных сериалов для детей и взрослых "Время приключений" (16+), "Вся правда о медведях" (6+), "Рик и Морти" (18+), "Робоцып" (16+) и новый мини-сериал "Семейный брак" (16+) в озвучании Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца. Все эти проекты имеют высокие оценки на КиноПоиске, а многие уже стали сериальной классикой. Более того, они не устаревают со временем и держатся в топе самых популярных сериалов на КиноПоиск HD.

"Ночь сериалов" от КиноПоиска пройдет в 36 кинотеатрах России в сети кинотеатров "Киномакс". В Самаре на мероприятие приглашает "Киномакс" в ТРК "Аврора" с 17:00 до 00:10.

Вход на все сериалы программы бесплатный, по регистрации. Подробнее узнать о программе и зарегистрироваться можно по ссылке.

Сериалы из программы доступны для просмотра на КиноПоиск HD.


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