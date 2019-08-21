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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Предприятия региона покажут на авиасалоне МАКС спутники, ракеты и гидросамолеты-амфибии

МОСКВА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Восемь предприятий Самарской области продемонстрируют свои разработки на oдном из кpyпнeйшиx миpoвых aвиафopyмoв — Meждyнapoдном авиaкocмичecком caлoне (МАКС), сообщает региональное министерство промышленности и торговли. Он пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

Фото: министерство промышленности СО

Коллективный стенд Самарской области будет представлен предприятиями ООО НПО "Аэроволга", ОАО "Авиакор-авиационный завод", Сетецентрические платформы ГК НПК "Разумные решения", ООО "ИТСокол", ООО "Серебряные крылья", АНО "КИЦ СО", ООО "ЦТН", ООО "Авиатех".

Посетителям авиасалона покажут уникальный двигатель НК-33, ракету-носитель "Союз-2", космические аппараты Ресурс-П, Бион-М и Аист-2Д, беспилотники СОКОЛ-ДРОН, ОСА-М, гидросамолеты-амфибии и самолеты малой авиации, а также автономный необитаемый надводно-подводный аппарат Калан.

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