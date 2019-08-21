В Музее Эльдара Рязанова пройдет вечер комедий

В сквере Музея Эльдара Рязанова в Самар 24 августа состоится Вечер отечественных комедий (12+), посвященный Дню российского кино.

Зрителей ждут отечественные комедии, лекция Валерия Бондаренко и встреча с молодыми комедиографами из Москвы.

С 14:00 до 17:00 в сквере можно посмотреть ранние работы Эльдара Рязанова — комедии 1960-х гг. "Человек ниоткуда" и "Дайте жалобную книгу".

С 17:00 до 18:00 покажут самарский молодежный ситком "Вокзал для своих" (режиссер Дмитрий Одерусов, 2014).

С 18:00 до 19:00 киновед Валерий Бондаренко прочтет лекцию "Романтическая ирония" и современное комедийное пространство. Смешное и "страшно смешное".

С 19:00 до 20:30 можно посмотреть семейную комедию "Остров исправления" (реж. Анна Протоковило, 2019).

С 20:30 до 23:00 в сквере состоится встреча с молодыми российскими комедиографами из Москвы и показ короткометражных комедий: "Взятка" (реж. Алексей Харитонов, 2018), "Ограбление по тарифу" (реж. Андрей Булатов, 2019), "Иван Пакетный" (реж. Евгений Нахабцев, 2018), "ЭТАЖИзнь" (реж. Нина Ведмицкая, 2019), "Аркадий" (реж. Екатерина Сташевская, 2019), "Однажды в Резекне" (реж. Саша Баршак, 2017). Программу представит куратор Александра Жукова — продюсер, сценарист, программный директор фестиваля "Амурская осень" (Благовещенск), "Содружества" (Грузия), Open Place (Латвия), международного фестиваля "Московская премьера", фестиваля современного кино в Ейске и других.

Вход свободный.