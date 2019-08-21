В Самаре пройдет Всемирный фестиваль уличного кино

В воскресенье, 25 августа, в летнем театре Струковского сада пройдет Фестиваль уличного кино.

Он проводится с 2014 г. на открытых площадках России и мира. В программе, подготовленной при участии Самарского отделения Союза кинематографистов, документальные и художественный фильмы, полнометражные ленты и "короткий метр". На фестивале нет жюри, выбрать лучшую картину смогут зрители, проголосовав фонариками.

Программа фестиваля:

16:00 — старт развлекательной программы: группа "ТУШЬ", мастер-классы по цехам кинопроизводства, арт-пространство, фотозона с красной дорожкой

18:00-21.00 — показ основной программы, голосование фонариками.

Вход свободный.