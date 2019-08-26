Во время тушения пожара из жилого дома в Самаре эвакуировали 40 человек

В воскресенье, 25 августа, в 21:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже в доме № 76 по ул. Свободы, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 15 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали пять звеньев сотрудников МЧС в составе 25 человек, которые использовали семь пожарных машин.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что во время тушения из здания было эвакуировано 40 человек. Пожар удалось ликвидировать в 21:46. Пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.