Директора самарских школ заглянули в будущее среднего образования на стратегической сессии

15 и 16 августа в Самаре прошла стратегическая сессия, посвященная развитию образовательных организаций в условиях реализации национального проекта "Образование", открыла которую глава города Елена Лапушкина. Вместо злободневных советов от экспертов директора школ получили мощный творческий импульс, заставивший их думать и планировать в контексте глобальных изменений в системе образования.

Обнуляя опыт

Традиционно перед началом учебного года проводится совещание руководителей образовательных учреждений, в ходе которого поднимаются вопросы об актуальных изменениях в законодательстве, корректировках программ и других повседневных делах школы. Чего-то подобного ожидали участники первой стратегической сессии, организованной по инициативе департамента образования Самары. В качестве экспертов и ведущих на мероприятие были приглашены представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы, проектной платформы "Косм-Одис", группы компаний "Просвещение". Но едва ли московские гости прибыли, чтобы обсудить федеральные государственные образовательные стандарты. Оказалось, их задача — побудить директоров отказаться на время от привычного хода мыслей и действий и обратить внимание на вызовы будущего. "Желаю вам сегодня оставить якоря опыта чуть позади, откройтесь всему новому, — напутствовала заместитель министра образования Самарской области Елена Пинская. — Давайте иначе посмотрим на знакомые проблемы и попробуем получить удовольствие от поиска альтернативных способов их решения".

Еще более радикальную установку давал Павел Рабинович, директор центра проектного и цифрового развития образования РАНХиГС. "Отличие стратегической сессии в том, что это задача с открытым концом — никто не знает, к чему мы в итоге придем, — говорил он. — Наша задача — сформировать желаемый образ школы Самары через 5-10 лет". Эксперт призвал отказаться на период сессии от регалий, должностей и других отнимающих время формальностей. Тут же появился стоп-словарь — список слов, неуместных на мероприятии. Угодили в него "СанПин", "ЕГЭ", "качество образования" и другие выражения, мешающие проявить гибкость мышления.

Вице-президент ГК "Просвещение" Виктория Копылова назвала в качестве одной из целей мероприятия — помочь руководителям успешно совместить роли менеджера и лидера, между которыми директор зачастую разрывается. Действительно, на сессии много говорили о лидерских качествах, но с позиции будущего.

Вопрос ракурса

В начале сессии ее участники рассматривали проблемы и возможности современных школ, но главное — учились отличать одно от другого. Павел Рабинович и руководитель проектов издательства "Просвещение" Юлия Захир беспощадно критиковали уязвимые формулировки и часто находили за "проблемами" нежелание взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Такой подход заставил директоров перестроить мышление, а жесткий тайминг побуждал отказаться от общих слов в пользу конкретики.

Упражнение перетекло в лекцию Рабиновича о будущем среднего образования. Он говорил об объективно существующих глобальных трендах. О том, что современные дети живут вопросом "почему?" и, блокируя его любым способом (даже традиционной расстановкой парт в классе), учитель убивает среду обучения. О том, что роботы интенсивно заменяют большинство алгоритмизированных профессий и, обучая действовать по алгоритму, современное образование растит людей, которым будет сложно вписаться в социум. О том, что пирамида Маслоу уступила место пирамиде преадаптивности… Впитав информацию к размышлению, директорам предстояло разбиться на группы и разработать собственные инициативы для нового образования.

Эта работа велась в течение двух дней сессии, перемежаясь лекциями. Так, например, сооснователь SmartCourse Тимур Жаббаров рассказывал о высоких гуманитарных технологиях, а замдиректора гимназии Донского государственного технического университета делился реальным кейсом трансформации своего учебного заведения.

Реальный эффект

Моментом истины для директоров школ стала итоговая презентация инициатив. В финале второго дня представителю каждой рабочей группы давалось буквально полминуты на тезисное изложение идей. Эксперты уверяли, что немедленно готовы взять самые удачные инициативы на вооружение, но продолжали нещадно критиковать. Как показали выступления, большинству участников удалось шире взглянуть на перспективы. Многие нашли возможность уже сейчас вводить многообразие форм обучения, изменять устаревшую урочную систему, внедрять избыточную образовательную среду. Впрочем, были и команды, упустившие шанс проявить себя.

Итоги стратегической сессии подводила руководитель департамента образования администрации Самары Елена Чернега. Она сообщила, что авторам лучших идей, рожденных в прошедшие два дня, предложат доработать их. Затем на основе конкурсного отбора будут созданы 40 проектных площадок для воплощения замыслов. Это произойдет уже в будущем году.

Кроме того, самарский департамент образования получил приглашение на тематический международный форум "Город образования" в конце августа. Уже во время сессии была сформирована группа руководителей школ, которые примут участие в этом форуме. При этом Чернега акцентировала внимание, что каждому директору в Самаре следует изучить устройство передовых российских школ, лицеев и гимназий.

Организаторы стратегической сессии отмечали, что прошедшее мероприятие стало первым, но не единственным. Пусть оно оставило противоречивые эмоции участникам, однако эффективность такого формата для самарского сообщества директоров школ была до­казана.

Елена Чернега, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара:

— Стратегическая сессия показала, что в условиях постоянных изменений в системе образования руководители должны прогнозировать различные варианты действий, рисковать, уметь использовать любые возможности и ресурсы. По итогам этого мероприятия создана инициативная группа директоров, которые сформируют инновационные предложения по развитию самарских школ.

Эльчин Гашимов, директор "Центра развития образования":

— Сессия — не повод пофантазировать, у этой информации есть практическое применение. Подобные курсы повышения квалификации важны для того, например, чтобы осознать широту возможностей, заложенных в новых стандартах образования. Уверен, многие директора вернутся в школы со свежим посылом, который будут транслировать педагогическому коллективу.