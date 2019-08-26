В самарской школе №50 роботы включены в учебный процесс

Работа на станках и мелкий домашний ремонт для мальчиков, кройка, шитье и кулинария для девочек - такими были в школе №50 уроки труда. Директор Светлана Цыганкова привела в школу роботы и мини-мобили, которые открыли ребятам более увлекательное будущее.

Мини-мобили появились в школе благодаря "iВолге". В 2013 году на форуме много говорили об автомобильном кластере региона. Новый директор школы Светлана Цыганкова отметила тогда, что в средней школе это перспективное направление представлено слабо. Вскоре в распоряжении 50-й оказалось четыре мини-мобиля тольяттинского производства. И в каждом из них функционируют те же механизмы, что в "полноценной" автомашине. Один из мини-мобилей используется как конструктор, а на других ребята постигают практику вождения.

Робототехника стала еще одним амбициозным начинанием школы. В копилке наград школы №50 - призовые места фестивалей федерального уровня ROBOFEST, PROFEST и "Стриж", Всероссийской олимпиады по технологии, нескольких локальных конкурсов. Ученики прекрасно показали себя на областном проекте "Взлет". На базе школы прошел конкурс "Кубок самарских конструкторов", и Цыганкова надеется принять его снова.

Вместе с роботами в школьной программе появился учебный модуль с основами программирования. А с помощью мини-мобилей дети постигают автомир. В сочетании с образовательными модулями, посвященными радиотехнике, электронике, черчению, новые дисциплины вывели техническую подготовку учеников на принципиально другой уровень. Выпускники покидают школу №50 не только с более широким и актуальным набором навыков, но и с тем типом мышления, который приветствуется в любом техническом вузе.

Светлана Цыганкова, директор школы №50:

- Благодаря совместным творческим усилиям учителей, детей и родителей, при поддержке департамента образования мы достигли всероссийского уровня в робототехнике, теперь нам важно его сохранить.