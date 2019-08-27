Самарская школа №77 разработала лучшую летнюю программу

В начале весны перед каждым директором школы встает вопрос о том, как организовать для детей по-настоящему интересные и познавательные летние каникулы. Как создать условия для того, чтобы ребята смогли активно отдохнуть и набраться сил для новых свершений, знает директор школы №77 Оксана Терина.

Для решения вопросов летнего отдыха на первом этапе коллектив школы изучает предлагаемый городом план интересных событий на предстоящее лето. Затем ставит перед собой цель: организовать досуг обучающихся МБОУ школы №77 г. о. Самара исходя из того, что летний отдых — это и социальная защита, и возможность для творческого и физического развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Далее школа ищет способы наиболее эффективного достижения поставленной цели. Так как с каждым годом меняются потребности общества, да и само общество, задачи и подходы к их решению постоянно корректируются. В завершении подготовительной работы формируется план действий. Девиз школы №77 — "Мыслим стратегически! Действуем практически!"

Результатом слаженной работы административной команды школы стало первое место в марте 2019 года в региональном, а позднее, в апреле, во всероссийском этапе конкурса "Лучшая программа организации детского отдыха". С приходом календарного лета директор, администрация, учителя и педагоги дополнительного образования начали действовать — организовывать, координировать, контролировать.

Вот как выглядит карта наиболее ярких успехов 77-й для сезона каникул 2019 года. В течение учебного года лучшие обучающиеся школы были награждены путевками в МДЦ "Артек", где приобрели бесценный опыт дружбы и сотрудничества. В июне перед ста мальчишками и девчонками начальной школы открыл свои двери школьный лагерь дневного пребывания "Планета чемпионов", работа которого была направлена на совершенствование возможностей детей, удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей. Этим летом ребята из школы №77 стали участниками четырех профильных смен на территории загородных центров оздоровления детей "Союз" и "Волгаренок", где получили хорошие впечатления от активного творческого отдыха. А высокие результаты в турнирах "Кожаный мяч" и "Лето с футбольным мячом" показали, что дети не хотят отлеживаться на диване и готовы покорять вершины спортивного Олимпа.

"2018-2019 учебный год был интересным, плодотворным и в учебе, и в творчестве, — говорит директор школы №77 Оксана Терина. — Мы убеждены, что работа по организации активного оздоровительного отдыха школьников дает отличные длительные позитивные результаты. Кампания организации детского отдыха этим летом нам удалась!"