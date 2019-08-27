Самарский лицей №135 готовится стать базовой школой Российской академии наук

Сергей Копытин стал директором лицея авиационного профиля №135 (ЛАП) в 24 года. Серебряному медалисту лицея понадобилось 8 лет после окончания вуза, чтобы вывести его на новый уровень. Сейчас лицей стоит на пороге получения статуса базовой школы РАН.

В 2005-м Сергей Копытин защищал диплом в аэрокосмическом университете, когда его позвали на должность заместителя директора лицея №135. Спустя два года ЛАП понадобился новый руководитель. И кандидата лучше не нашлось, ведь большую часть сотрудников Копытин к тому времени знал и как ученик, и как компетентный коллега.

Сегодня у лицея завидная репутация. Из 80 недавних его выпускников примерно половина отправилась получать высшее образование в столицу и другие города. У выпускников лицея отличные перспективы трудоустройства, а "звезды" ЛАП смело строят далеко идущие планы относительно научной карьеры.

Сам Копытин в 2016 году участвовал во всероссийском конкурсе "Директор школы" и дошел до суперфинала. Как человек с тремя "высшими", он понимает всю важность научной деятельности и поощряет участие лицеистов в олимпиадах и конференциях.

Вполне закономерно, что лицей вошел в число 109 школ, которые РАН выбрала в качестве базовых. Помимо акцента на научную деятельность смена статуса будет означать возможность принимать школьников на конкурсной основе.

Сергей Копытин, директор лицея авиационного профиля №135:

— Педагоги — люди креативные. При взаимодействии с ними способы управления, основанные на наказании и поощрении, не всегда уместны. Поэтому я стараюсь руководить, выстраивая доверительное общение, и высоко ценю экспертное мнение.