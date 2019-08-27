16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский лицей №135 готовится стать базовой школой Российской академии наук Самарская школа №77 разработала лучшую летнюю программу В самарской школе №49 из идеи "Безопасной школы" выросли целые направления внеурочной деятельности В лицее "Престиж" на системной основе внедряют инженерное образование Директора самарских школ заглянули в будущее среднего образования на стратегической сессии

Образование Общество

Самарский лицей №135 готовится стать базовой школой Российской академии наук

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сергей Копытин стал директором лицея авиационного профиля №135 (ЛАП) в 24 года. Серебряному медалисту лицея понадобилось 8 лет после окончания вуза, чтобы вывести его на новый уровень. Сейчас лицей стоит на пороге получения статуса базовой школы РАН.

Фото: предоставлено лицеем №135

В 2005-м Сергей Копытин защищал диплом в аэрокосмическом университете, когда его позвали на должность заместителя директора лицея №135. Спустя два года ЛАП понадобился новый руководитель. И кандидата лучше не нашлось, ведь большую часть сотрудников Копытин к тому времени знал и как ученик, и как компетентный коллега.

Сегодня у лицея завидная репутация. Из 80 недавних его выпускников примерно половина отправилась получать высшее образование в столицу и другие города. У выпускников лицея отличные перспективы трудоустройства, а "звезды" ЛАП смело строят далеко идущие планы относительно научной карьеры.

Сам Копытин в 2016 году участвовал во всероссийском конкурсе "Директор школы" и дошел до суперфинала. Как человек с тремя "высшими", он понимает всю важность научной деятельности и поощряет участие лицеистов в олимпиадах и конференциях.

Вполне закономерно, что лицей вошел в число 109 школ, которые РАН выбрала в качестве базовых. Помимо акцента на научную деятельность смена статуса будет означать возможность принимать школьников на конкурсной основе.

Сергей Копытин, директор лицея авиационного профиля №135:

— Педагоги — люди креативные. При взаимодействии с ними способы управления, основанные на наказании и поощрении, не всегда уместны. Поэтому я стараюсь руководить, выстраивая доверительное общение, и высоко ценю экспертное мнение.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1