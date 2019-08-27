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Батареи "АКОМ" прошли испытания в горах Приэльбрусья

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уникальная экспедиция по Эльбрусскому вулканическому центру увенчалась успехом. При поддержке генерального партнера проекта — компании "АКОМ" — была решена ключевая задача проекта, который был реализован совместно со специалистами лаборатории лазерных интерферометрических исследований Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга — оценить вулканическую активность Эльбруса на сегодняшний день. Параллельно проводились испытания в экстремальных условиях новой аккумуляторной батареи "АКОМ ASIA + EFB".

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Кабардино-Балкария — мекка отечественного альпинизма и экстремального туризма — из года в год влечет опытных путешественников своими горными склонами и нетронутой красотой природы. Через республику протянулись пять основных хребтов Большого Кавказа, а высочайшей точкой, причем не только КБР и России, но и всей Европы, является Эльбрус. Высота — 5 642 метра над уровнем моря.

В рамках экспедиции группа преодолела 1500 км, поднялась на максимальную высоту 3100 метров. Маршрут прошел через Суканское ущелье, Верхнюю Балкарию, перевалы Чегетджара, и Актопрак, загадочную долину Джилы-Су и легендарную гору Сирх. Итогом поездки по "вулканическим" местам Кабардино-Балкарии станет материал для научно-популярного фильма. Он расскажет об основной теме экспедиции "Эльбрус как вулкан" и работе научных сотрудников, интересных с точки зрения туризма локациях, истории и легендах Приэльбрусья.

Пройти сложную горную дорогу можно лишь на хорошо подготовленном автомобиле. Даже на самых экстремальных участках пути батарея "АКОМ Asia+EFB" великолепно показала себя, ни разу не подвела и с честью выдержала сложный режим эксплуатации. Аккумулятор имеет двойной ресурс и не боится полной разрядки. Его отличает минимальное время заряда при движении, что особенно важно в условиях экспедиции. Какой бы лютый маршрут участники проекта ни испытывали на себе, выбирая самые сложные, зачастую непроходимые тропы, сложенные из валунов и остывшей лавы, проходящие по дну рек и отвесному краю скал, какие бы нагрузки ни выпадали на электросеть автомобиля — зарядка всех возможных устройств, обеспечение лагеря или бесперебойная работа съемочной группы — аккумулятор все выдерживал и позволял запустить двигатель в любых условиях. Без потерь преодолел высокогорье и горные реки, побывал на вулкане и даже "заглянул" под гору, не обнаружив слабых сторон. Предела возможностей этих батарей участники экспедиции не установили.

Таким образом, получено еще одно подтверждение того, что высокотехнологичные аккумуляторные батареи могут эксплуатироваться в любых экстремальных условиях.

В рамках концепции "Четыре стихии АКОМ" компания испытывает свои аккумуляторы в сложных климатических и географических условиях. Позади два пройденных этапа: покорение Арктики и горных дорог Приэльбрусья. Но останавливаться на достигнутом компания не намерена, и впереди — новые испытания при погружении на дно океана и в жаркой пустыне.

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