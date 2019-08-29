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Кино Культура

В Самаре представили новый сезон детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 26 августа состоялась премьера нового сезона детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез", снятого Фондом развития детского кино "Сотворение" при поддержке Фонда президентских грантов.

Это уже девятый сезон киноальманаха, снятый в Самаре, из 25 сезонов, снятых в России целом. В съемках участвовали около сотни детей 7-17 лет.

Всего представили 11 короткометражек. Одну из них - фильм "Ботинки" - снимали в Тольятти с участием слабовидящих детей из школы-интерната №4. Второй фильм "Поединок" снимали с участием глухих детей из школы-интерната №4 Самары.

Вскоре фильмы передадут на более чем 70 телеканалов и кинофестивали. Только за первое полугодие 2019 г. фильмы киноальманаха "И в шутку, и всерьез" 12 раз стали победителями фестивалей.

В новом учебном году проект продолжится. В рамках нового проекта снимут 50 короткометражек в пяти регионах: Самарской, Саратовской, Пензенской, Калужских областях и Татарстане.

В сентябре в Самаре пройдет кастинг для детей от 7 до 17 лет. Заявки на участие в кастинге уже можно отправлять через социальные сети и сайт фонда.

Предыдущие фильмы Фонда "Сотворение" можно посмотреть на интернет-канале.

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