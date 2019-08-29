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Муниципалитеты Власть и политика

Самарские депутаты оценили готовность муниципальных учебных заведений к 1 сентября

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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27 августа депутаты думы Самары проверили готовность муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Практически все школы города откроют свои двери для детей, некоторые - после капитального ремонта. Депутаты оценили качество выполненных работ.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Во время совместного выездного заседания комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике и спорту и фракции "Единая Россия" думы Самары депутаты посетили образовательные учреждения Самарского, Октябрьского и Промышленного районов.

Подробности читайте в номере газеты "Волжская коммуна" от 30 августа 2019 года.

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