Самарские депутаты оценили готовность муниципальных учебных заведений к 1 сентября

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27 августа депутаты думы Самары проверили готовность муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Практически все школы города откроют свои двери для детей, некоторые - после капитального ремонта. Депутаты оценили качество выполненных работ.

Фото: Дмитрий Бурлаков