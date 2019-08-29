Самарские депутаты оценили готовность муниципальных учебных заведений к 1 сентября

27 августа депутаты думы Самары проверили готовность муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Практически все школы города откроют свои двери для детей, некоторые - после капитального ремонта. Депутаты оценили качество выполненных работ.
Во время совместного выездного заседания комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике и спорту и фракции "Единая Россия" думы Самары депутаты посетили образовательные учреждения Самарского, Октябрьского и Промышленного районов.
Подробности читайте в номере газеты "Волжская коммуна" от 30 августа 2019 года.