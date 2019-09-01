В Сургутской школе все готово к открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей

Обновление образовательных программ поможет сформировать не только ключевые цифровые, но и общекультурные навыки, а также необходимые компетенции.

Сургутская школа вошла в число 45 отобранных учреждений региона, в которых в этом году начнется реализация проекта "Современная школа". Он направлен на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение школьниками базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология".

Сегодня подготовка к открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей в Сургутской школе вступила в завершающую фазу. Кабинеты, где будут проходить уроки по информатике, математике, технологии и внеурочная деятельность, уже отремонтированы на средства, которые выделила администрация Сергиевского района.

После ремонта кабинеты не узнать — в них появилось много цвета. Стены выкрашены в разные цвета — в серый, красный, персиковый — в полном соответствии с дизайном, утвержденным авторами проекта. Начались поставки оборудования. Помещение будет оснащено новой мебелью и современным цифровым и технологическим оборудованием.

В кабинете, где будет проходить внеурочная деятельность, разместили шахматные столики и пуфики. А какой фотоаппарат получила школа для занятий в медиазоне — профессионалы позавидуют.

"Современная школа" предусматривает обновление методик преподавания технологии и других дисциплин, без знания которых трудно представить социализацию завтрашних выпускников. Два педагога школы, готовясь к новому учебному году, прошли специальное обучение, чтобы с первого сентября приступить к работе в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей. Надо отметить, что последние пять лет педагогический коллектив школы значительно обновился. В этом учебном году он пополнился восемью молодыми специалистами.

Это хороший знак — новые учителя продолжат традиции школы, которая дает высокий уровень знаний и чем по праву может гордиться. Благодаря обновлению материально-технической базы, новым образовательным программам, сургутские школьники получат ключевые цифровые навыки, которые помогут им в выборе профессии и своего места в жизни.

Тамара Баляба, директор Сургутской школы:

— Самое большое событие в нашей школе — это то, что в этом году мы набираем целых три класса первоклассников — 64 человека. И создание такого центра открывает для этих ребят отличные перспективы.