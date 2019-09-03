С 9 сентября изменится расписание речных маршрутов

С 9 сентября вносятся изменения в расписания по маршрутам "Самара - Винновка", "Самара-Зольное" и "Осипенко- Гаврилова поляна", сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Из Самары в Винновку суда будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Самары в 8:15, прибытие в Винновку в 10:20. В обратном направлении теплоходы будут отплывать в 13:15. В остальные дни конечной точкой на маршруте будет станция Шелехметь.

Из Самары в Зольное ежедневно будут ходить суда в 8:30. Прибытие — в 12:15. От Осипенко до Гавриловой поляны ежедневно будут отправляться два рейса — в 8:00 и в 16:30