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Образование Общество

В сельских школах губернии откроют 19 детских мини-технопарков

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем учебном году в сельских школах Самарской области откроются 19 детских мини-технопарков "Квантум, сообщает пресс-служба правительства региона. Программу по созданию и оснащению площадок за счет средств регионального бюджета в рамках национального проекта "Образование" разработало министерство образования и науки Самарской области.

"Данную работу мы планируем продолжать и в дальнейшем, — отмечает руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования и науки Самарской области Константин Льольин. — Одна из наших задач, сформировать для учеников современную цифровую среду. Технические инновации будут включаться не только в общее, но и дополнительное образование. Всем известно, что Самарская область была одним из регионов лидеров, где открылись два детских технопарка "Кванториум-63" в Самаре и Тольятти. И мы также попали в перечень субъектов, где еще, до конца 2022 г., откроются два детских технопарка. Один в Новокуйбышевске, второй в Сызрани".

Помимо этого регион в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" получит два мобильных Кванториума, которые позволят учащимся из отдаленных населенных пунктов получить доступ к инженерно-техническому дополнительному образованию.

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