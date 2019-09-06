В Тольятти пострадавший на пожаре парень в шоковом состоянии бегал по кварталу

В пятницу, 6 сентября, около 11:45 загорелись вещи в квартире дома №13 по б-ру Курчатова в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 15 кв. м. В его тушении участвовали 18 человек, которые использовали пять спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 11:58.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, при пожаре пострадал (вероятно, получив ожоги) парень в возрасте около 20 лет. Его бегающим по кварталу в шоковом состоянии увидели сотрудники ГИБДД. Они остановили человека и отвезли его в ожоговый центр. О состоянии мужчины данных пока нет.

Кстати, как сообщают очевидцы, сначала пострадавший забежал в поликлинику, но там почему-то не приняли мер к его госпитализации.